Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта, пишет Postimees.

Так, группа ученых под руководством египтолога Захи Хавасса, которая работает в Саккаре, обнаружила более 50 деревянных саркофагов, похороненных в погребальных шахтах на глубине 10-12 метров. Их относят к эпохе Нового царства — периода наивысшего расцвета Древнего Египта, который длился с XVI по XI века до н.э.

Ученым удалось обнаружить поминальный храм в честь жены фараона Тети. Также они нашли руины трех кирпичных складов.

Власти Египта надеются, что новые археологические находки будут способствовать увеличению туристического сектора страны, который испытал трудности с момента восстания 2011 года. Тогда состоялся ряд уличных демонстраций, который привела, в частности, к отставке президента страны Хосни Мубарака — именно это было главным требованием демонстрантов на протяжении двух с половиной недель протестов.

Саккара считается древнеегипетским «городом мертвых». Там находятся более 12 пирамид, монастырей и мест захоронения животных. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.