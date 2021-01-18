Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что работу директоров коммунальных предприятий должен контролировать специальный наблюдательный совет.

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли городской голова продлевать контракт с и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимиром Евтушенко, срок которого истекает в конце января 2021 года, Александр Сенкевич сказал, что для принятия решения ему нужно сначала пообщаться с работниками предприятия.

— Я думаю, что в ближайшее время я зайду на предприятие и проведу собеседования с работниками относительно дальнейшей судьбы руководителя. Что касается работы предприятия, то я могу сказать, что как на самом предприятии — территория, объекты благоустройства, — так и наш подвижный состав улучшились за время работы руководителя этого предприятия. Относительно его персональных качеств или нарушений, которые наша Госаудитслужба, — будем принимать решение с новым депутатским составом, - сказал Александр Сенкевич.

После чего городской голова отметил, что в Николаеве нужно создать наблюдательный совет, который будет контролировать работу директоров коммунальных предприятий.

— Мы говорили на сессии — должен быть организован наблюдательный совет, который будет утверждать результаты тех или иных руководителей, и по этим результатам они будут принимать решение относительно их дальнейшей работы или их увольнения с должностей, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».