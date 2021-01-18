Правительство Бразилии разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса разработки китайского компании Sinovac. Также одобрена вакцина AstraZeneca.
Об этом сообщает Reuters.
Правительственный регулятор Anvisa одобрил экстренное использование двух вакцин в воскресенье после пятичасового заседания совета директоров. Официально решение еще не опубликовано в правительственной газете, но после его публикации в стране могут начать вакцинацию.
В стране все еще ожидают поставки первой партии вакцины AstraZeneca, которая изначально была запланирована на текущую неделю. В то же время препарат Sinovac может применяться сразу же после официального одобрения.
Регулятор решил одобрить китайскую вакцину, несмотря на то, что ее эффективность по итогам испытаний в Бразилии достигла только 50%. Ее приобретение и распространение ранее уже было согласовано местным Министерством здравоохранения.
Напомним, что украинский Минздрав уже согласовал закупку пяти миллионов доз вакцины Sinovac, но в условиях поставок указывалась покупка препарата при его эффективности в минимум 70%.
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Правительство Бразилии разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса разработки китайского компании Sinovac. Также одобрена вакцина AstraZeneca.
Об этом сообщает Reuters.
Правительственный регулятор Anvisa одобрил экстренное использование двух вакцин в воскресенье после пятичасового заседания совета директоров. Официально решение еще не опубликовано в правительственной газете, но после его публикации в стране могут начать вакцинацию.
В стране все еще ожидают поставки первой партии вакцины AstraZeneca, которая изначально была запланирована на текущую неделю. В то же время препарат Sinovac может применяться сразу же после официального одобрения.
Регулятор решил одобрить китайскую вакцину, несмотря на то, что ее эффективность по итогам испытаний в Бразилии достигла только 50%. Ее приобретение и распространение ранее уже было согласовано местным Министерством здравоохранения.
Напомним, что украинский Минздрав уже согласовал закупку пяти миллионов доз вакцины Sinovac, но в условиях поставок указывалась покупка препарата при его эффективности в минимум 70%.
Вакцинация населения от коронавируса начнется со второй половины февраля - ожидается поставка 910 тыс. доз вакцин.