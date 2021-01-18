Об этом говорится на странице бренда в Instagram.

Там отметили, что с нетерпением ждали чемпионата мира по хоккею 2021 года, и решение стать спонсором приняли еще в 2017 году. В то же время современная ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси «глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly».

— По этой причине Liqui Moly отменит спонсорство чемпионата мира по хоккею, если комитет сохранит решение о проведении соревнований в Беларуси... Liqui Moly стремится к справедливости, свободе, защите и уважению прав человека, - отметили в компании.

К слову, Liqui Moly — один из ведущих мировых производителей моторного масла, автохимии и автокосметики.

Ранее в субботу, 16 января, немецкая компания Nivea Men и чешская Skoda сообщили, что не будут спонсорами чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси.

В Nivea Men уточнили, что уже проинформировали Международную федерацию хоккея о своем решении и будут «внимательно следить за обсуждениями». Эта компания спонсирует чемпионат мира по хоккею уже более десяти лет. Не поддерживать чемпионат компанию просят белорусские пользователи интернета. Чешская Skoda поддерживает чемпионат уже 28 лет подряд.