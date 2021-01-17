Экс-премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк назвал 5 проблем, с которыми Украина вошла в 2021 год.

Об этом он рассказал в Facebook.

— С Нового года прошло чуть больше двух недель, а 2021-й начинает портиться на глазах, поразительно напоминая своего предшественника. С новогодних праздников Украина влетела в локдаун на фоне тревожных новостей, – подчеркнул он.

Первой Яценюк назвал проблемы с началом вакцинации от COVID-19.

— В США и ЕС власть критикуют за медлительность в этом деле, хотя прививки там стартовали в декабре. Вакцинация проходит в Великобритании, Канаде, Израиле, соседней нам Молдове и охватывает все больше стран. Наша власть пока обещает. Не будет странным, если вскоре от нас заборами отгородится мир, как от «ядерного реактора» пандемии, - написал он.

Вторая проблема, как отметил Арсений Яценюк, кроется в сфере энергетики.

— Накануне власти выяснили, что в Украине не хватает запасов угля для электрической генерации. Притом что первая половина зимы была относительно теплой и не нуждалась в чрезмерном потреблении топлива. «Укрэнерго» опубликовало документ о веерных отключениях, явлении, давно забытом с 90-х годов прошлого века, чем фактически власть признала – ситуация более чем серьезная. В то время как украинской генерации не хватает угля, власть позволяет закупать электроэнергию в Беларуси, произведенную с участием российских мощносте - это, по словам Арсения Яценюка, третья проблема.

Четвертая – тревожные заявления о желании власти запустить на территорию Украины газ из России, «о якобы неких независимых компаниях в стране-агрессоре».

Пятая проблема – в Украине фактически введено государственное регулирование цен на газ.

— О проблеме непрофессионализма власти говорят много и аргументированно. Однако марка некомпетентности может быть отличным прикрытием для работы в неукраинских интересах. Задержка вакцинации ведет не только к увеличению смертности и изоляции Украины, но и «усиливает позиции России в желании втюхать нашей власти «Спутник-Новичок», - подчеркнул он.

Напомним, ранее экс-премьер заявил, что новая администрация США не пойдет по пути договоренностей об Украине без Украины и будет занимать очень жесткую позицию по отношению РФ.