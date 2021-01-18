Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о продолжающихся поисках пятерых членов экипажа судна «Arvin», затонувшего в воскресенье у берегов Турции, а также уточнил, что из шестерых спасенных моряков пятеро – граждане Украины.

Об этом он написал в Twitter.

— С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено 5 украинцев и 1 иностранца. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски (уточнение) 5 моряков продолжаются, - написал Олег Николенко.

По его словам, посольство Украины в Турции оказывает консульскую помощь пострадавшим и взаимодействует с турецкой властью.

В свою очередь, посольство Украины в Турции назвало фамилии спасенных украинцев, а также сообщил, что они находятся в государственной больнице Бартына, состояние здоровья удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту: 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается.