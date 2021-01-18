Все совершеннолетние граждане Великобритании должны получить хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в сентябре 2021 года, говорится в планах британского правительства по борьбе с эпидемией COVID-19.

Об этом в интервью Sky News рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

— Наша цель — чтобы до сентября всем взрослым гражданам дали первую дозу вакцины. Если успеем быстрее, то будет замечательно, но план пока такой, - сказал он.

При этом Доминик Рааб добавил, что правительство не может гарантировать, что все вакцинированные получат вторую дозу вакцины в случае необходимости.

Глава британского МИД также заявил журналистам, что правительство надеется в начале весны ослабить ограничения, введенные для сдерживания эпидемии.

— Сейчас этому мешает распространение нового, более заразного штамма коронавируса, а также рост нагрузки на систему здравоохранения, - отметил Доминик Рааб.

Напомним, вакцинация населения Украины от коронавируса начнется со второй половины февраля — ожидается поставка 910 тысяч доз вакцин.