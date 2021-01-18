В столице Нидерландов Амстердаме накануне прошла антиправительственная акция протеста, на которую вышли до двух тысяч человек.

Как сообщает NOS, группа Nederland in resistance организовала демонстрацию под лозунгом «Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!». Ее участники также выступают против коронавирусных ограничений.

Акция состоялась, несмотря на карантинные ограничения и запрет на массовые мероприятия.

Когда на Музейной площади в центре Амстердама собрались сотни людей, нарушая карантинные меры, муниципалитет города принял экстренный приказ о запрете демонстрации.

Полиция и конные подразделения неоднократно призывали демонстрантов покинуть площадь, но те отказались разойтись.

Полиции удалось оттеснить демонстрантов только после применения водометов.

Как пишет «Новое время», за мнимое мошенничество в судах привлекли к ответственности около 20 тысяч семей в течение ряда лет, начиная с 2012. Им было предписано вернуть пособие по уходу за ребенком и отказано в праве на подачу апелляции.

Некоторые из них были вынуждены объявить себя банкротами или переехать в другой дом из-за несправедливых требований на десятки тысяч евро. Находясь под давлением этих судебных решений, несколько пар расстались. Предполагаемое мошенничество представляло собой неправильно заполненную форму или отсутствие подписи.

В отчете депутатов парламента Нидерландов говорится, что министры, депутаты, государственные служащие и судьи несут каждый свою долю ответственности.

Правительство принесло извинения за методы налоговой инспекции и в марте прошлого года выделило более 500 миллионов евро в качестве компенсации, около 30 тысяч евро на каждую семью.

Напомним, что власти столицы Нидерландов — Амстердама намерены запретить продажу туристам легких наркотиков. В кофешопы будут пускать только жителей страны.