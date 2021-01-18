Николаевская сборная по синхронному плаванию начала подготовку к Чемпионату Украины.

Как тренируют детей в Николаеве, показали журналисты программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Подготовка синхронистов включает разные виды нагрузок — силовые тренировки, упражнения на растяжку, балет и современные танцы. Сначала — 20-минутная разминка на суше, потом также на суше отработка программы.

Николаевская сборная тренируется 6 раз в неделю, как минимум по 4 часа. Команда состоит из 14 человек. Спортшкола набирает детей с 6 лет, многие из которых не умеют плавать.

— Сначала мы учим плавать. Месяц-два уходит на обучение плаванию, потом мы переходим на специальные упражнения по синхронному плаванию, дальше все индивидуально. У кого-то год уходит в младшей группе, кто-то за полгода может перейти в следующую группу, среднего уровня, — рассказала Елена Шумилова, старший тренер по синхронному плаванию.

Николаевская сборная достаточно молодая, однако ей уже есть чем похвастаться. Последнее достижение — третье общекомандное место на Кубке Украины, который проходил в декабре Харькове. Всего николаевская сборная завоевала шесть наград — два «серебра» и четыре «бронзы».

Напомним, самый молодой чемпион Европы Алексей Середа рассказал, как учился прыжкам в воду в Николаеве.