Из-за неравного доступа к вакцинам против COVID-19 в мире дальнейшее распространение коронавируса может привести к появлению более опасных версий патогена. Это ослабит медицину и нанесет ущерб экономике.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллера, нельзя оставить некоторые части мира без доступа к COVID-вакцинам.

— Вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире, - сказал он.

Отмечается, что в то время, как США, Великобритания и Европейский союз уже предоставили гражданам около 24 млн доз вакцины - больше половины прививок, сделанных во всем мире, - огромное количество стран еще не начали свои кампании. Однако неравенство в иммунитете представляет угрозу как для богатых, так и бедных государств.

Несмотря на уверенность производителей вакцин в том, что препараты можно будет достаточно быстро адаптировать к новым вариантам вируса, чем дольше вирус сможет храниться в разных частях мира, где нет вакцины, тем выше опасность появления новых штаммов COVID. Они могут быть более опасными.