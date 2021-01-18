В Офисе президента Владимира Зеленского говорят, что визит избранного президента США Джо Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Прездиента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.

Отвечая на вопрос, Игорь Жовква подтвердил, что Джо Байдена пригласят на празднование 30-й годовщины Независимости Украины и не только.

— Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы (23 августа). И, например, 80 я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть, куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего, — заявил Игорь Жовква.

Также Игорь Жовква заверил, что вопрос визита президента Владимира Зеленского в Штаты был и остается на повестке дня.

По его словам, когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и этот визит будет готовиться.

Напомним, в ходе предвыборной компании президента США Джо Байден обещал работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.