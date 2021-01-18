С 16 января, в течение двух дней с тех пор, как вступил в силу закон об обслуживании на украинском языке, в адрес офиса Уполномоченного по защите государственного языка поступило около сотни обращений.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в комментарии «Радио Свобода».

Уполномоченный отметил, что по части из них планируют принять «меры государственного контроля», вероятно, речь идет о проверках и предупреждениях.

Есть реакция общества на несоблюдение языкового законодательства на отдельных интернет-сайтах, при общении [водителей, контролеров] в общественном транспорте с пассажирами. Ну и, кроме всего прочего, это жалобы, связанные с наружной рекламой, - рассказал Креминь, не называя деталей.

Однако, по его словам, грубых нарушений языкового закона пока не зафиксировали. При этом, он предполагает, что количество жалоб значительно возрастет после завершения локдауна, когда откроют заведения общественного питания.

Тарас Креминь надеется, что «эффективно проведена информационная кампания» и разъяснения от СМИ дадут результат.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Данный закон предусматривает, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык обслуживания. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Также напомним, что Тарас Креминь рассказал, для кого экзамен на знание украинского языка станет обязательным с 2021 года.