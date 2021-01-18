В городе Пазарджик на юге Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19. Мать ребенка во время беременности болела коронавирусом.

Об этом сообщило болгарское агентство BNR.

На днях беременная 28-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем. Врачи решили сделать кесарево сечение из-за изменений в плаценте и замедления роста плода вследствие коронавируса.

Новорожденному по настоянию врача сделали тест на антиген, который показал, что ребенок сталкивался с коронавирусом. Теперь новорожденному ребенку планируют сделать тест на антитела к коронавирусу.

Сейчас здоровье ребенка в норме, но после выписки за новорожденным будут следить врачи.

Напомним, в Николаеве у младенца на третий день жизни подтвердился COVID-19.