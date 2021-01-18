Глава политсилы «Европейская солидарность» лично поздравил кандидата от партии «ЕС» с победой на выборах мэра Борисполя.

Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

Петр Порошенко подчеркнул, что результаты местных выборов закрепили достижения «Европейской солидарности» как мощной оппозиционной к действующей власти партии.

— Поздравляю с победой нашей команды на выборах городского головы Борисполя. Она тем более убедительна, что выиграли мы у единого кандидата от широкой неестественной коалиции. Наш главный оппонент был единственным кандидатом от «Слуг народа», от «Оккупационной платформы», от «Батькивщины». Очевидно, люди решили, что это неестественный союз и правильно голосовать за представителя «Европейской Солидарности», - заявил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что результаты довыборов в Броварах и Борисполе стали закономерным завершением усиленных трудов партии на протяжении года.

— Европейская Солидарность - главная оппозиционная сила, главная альтернативная власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областные советы во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место, - резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, депутаты из фракции «Европейская Солидарность» подали законопроект, которым предлагают увеличить расходы на субсидии на 7 миллиардов гривен. Средства Госбюджета предлагается перераспределить из расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины, а также Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, ДФС Украины, ГНС Украины, ГБР и СБУ.