Студия «Квартал 95» продала права на трансляцию передачи «Лига смеха» России. Телепродукт будут транслировать на телеканале СТС.

Кастинги во главе с Александром Масляковым кастинги начнутся в конце января, сообщает Espreso.tv.

Креативные продюсеры и редакторы российской «Лиги смеха» Евгений Донских и Тимофей Куц подтвердили приобретение франшизы на производство шоу.

Отметим, «Лига смеха» была создана в 2015 году студией «Квартал 95». Владимир Зеленский был ее ведущим и художественным руководителем до 2019 года.

Напомним, в 2019 году российский телеканал ТНТ убрал из эфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором играл президент Украины Владимир Зеленский. В эфире телеканала были показаны первые три серии. После этого в телепрограмме ТНТ произошли изменения.