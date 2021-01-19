Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о сотнях заблокированных призывах к насилию в мессенджере.

Об этом в понедельник, 18 января, он сообщил в Telegram-канале.

— Благодаря усилиям модераторов на прошлой неделе были заблокированы сотни публичных призывов к насилию, — заявил Павел Дуров.

По его словам, последние две недели весь мир с беспокойством следит за событиями в США.

— Несмотря на то, что мессенджер насчитывает всего 2% пользователей из США, администрация Telegram внимательно следит за ситуацией в Америке, — подчеркнул создатель Telegram.

Он рассказал, что команда модераторов Telegram еще в начале января начала получать все больше сообщений о публичной активности, связанной с США.

— Команда действовала решительно, принимая более строгие меры в отношении американских Telegram-каналов, пропагандирующих насилие, — сообщил он и добавил, что на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы охватить десятки тысяч подписчиков.

Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

— Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Тelegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим, — заключил он.

Как сообщалось, Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.