Окружной административный суд города Киева назначил подготовительное заседание по делу об обжаловании создания Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску профсоюзной организации города Николаева «Сильные вместе» к Кабинету министров Украины. Среди требований иска — признать противоправным постановление правительства, которым в 2017 году была создана Морская администрация.

По мнению истца, создание, существование и деятельность Морской администрации на сегодняшний день является незаконным.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 18 февраля 2021 года.

Морская администрация создана решением Кабмина 6 сентября 2017 года как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется правительством через министра инфраструктуры. Ведомство реализует государственную политику в сфере морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной отрасли).