Овчарка Джо Байдена официально вступила в должность «первой собаки США». Статус получила на три дня раньше своего хозяина.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

«Инаугурацию» устроили работники приюта, где раньше проживал пес по прозвищу Мейджор. К виртуальной вечеринки присоединились все желающие со своими четвероногими любимцами. Пожертвования с церемонии будут направлены на благотворительность.

Овчарку семья Байден забрала к себе в 2018 году. Ранее новоизбранный президент заявлял, что готов вернуть столетнюю традицию держать собак в Белом доме, которую прервал Дональнд Трамп. Он не имел домашних животных и заявлял, что не имеет на это времени.

К слову, Байден две немецкие овчарки — Мейджор и чемп. Чемп он взял в Пенсильвании в 2008 году. Мейджор был в приюте Делавэра. В 2018 году дочь Байдена Эшли увидела пост в соцсети о немецких овчарках, которые ищут новый дом. Пса сначала взяли под патронат, а через восемь месяцев забрали в семью.

Напомним, все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных акций протеста накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.