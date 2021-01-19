Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация - сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Об этом в своем видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что власть «украсила ковидную статистику, будто новогоднюю елку», стремительно снизив объемы тестирования.

— Главное - перестать тестировать, - иронизирует Петр Порошенко. — Но ежедневно официальные цифры опровергает мой телефон. Трубка время от времени разрывается от звонков с просьбами о помощи - то с кислородом, то с лекарствами, то с врачами, то с кроватями, то с деньгами. За прошлый год мой благотворительный фонд и компании потратили до ста пятидесяти миллионов собственных средств только на борьбу с ковидом. Между тем мародеры на пандемии почти тридцать миллиардов гривен из антиковидного фонда закатали в асфальт через проект «Большое крадивництво», - говорит Петр Порошенко.

— У «Европейской Солидарности» есть абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых. Сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Итак, вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год, - отмечает Петр Порошенко. — Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной прививки, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинируют почти триста миллионов человек - по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 миллионов качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации - это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика, - делает неутешительный вывод Петр Порошенко. — Единственное, что пока более-менее твердо обещает власть, - сомнительную вакцину с 50-процентной эффективностью, созданную по технологиям вчерашнего дня, - отмечает пятый Президент. — У власти не должно быть ни дня, ни ночи. Они должны мотаться по всему миру, покупать во всех качественных производителей вакцины, кроме российских, конечно же. Следует приобрести срочно не менее двадцати миллионов доз. Ибо только такое количество обеспечит группы риска: медицинских работников, которых власть так и не застраховала; пожилых людей, в первую очередь, дома престарелых; учителей, воспитателей, работников социальных служб. Эти группы должны получить прививку бесплатно. Все остальные - по очень умеренной стоимости, - отмечает пятый Президент. — Наши фракции в областных и городских советах будут требовать изменений в местных бюджетах с целью выделения средств на закупку вакцин, для того чтобы подстраховать бездействие центральной власти. Люди не могут ждать, пока, извините за грубое слово, «роздупляться» в Офисе Зеленского и в его правительстве, - отметил Порошенко.

Лидер оппозиции убежден - экономическая ситуация в Украине длительно зависит от массовой вакцинации.

— От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни, - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что предлагаемый «Европейской солидарностью» план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантины вместо тотального локдауна.