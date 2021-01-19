В Украине задолженность по заработной плате за месяц сократилась почти на 700 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет Delo.ua.

По информации Минэкономики, сокращение долгов по зарплате произошло благодаря снижению задолженности на предприятиях государственного сектора.

Предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 миллионов гривен, предприятия «Укравтодора» — на 54 миллионов гривен и предприятия «Укроборонпрома» — почти на 43 миллиона гривен. Последний сейчас является крупнейшим должником (587 миллионов гривен) в разрезе центральных органов власти Украины.

Общая сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине с 7 декабря 2020 года по 11 января 2021 года уменьшилась на 18%, с 3,8 миллиардов гривен до 3,1 миллиарда гривен.

Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 миллионов гривен), Львовская (169 миллионов гривен) и Харьковская (97 миллионов гривен) области.

При этом, наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 миллионов гривен.

В то же время, на предприятия государственной формы собственности приходится 623,8 миллионов гривен погашения задолженности по заработной плате.