В Беларуси началась вакцинация от коронавируса медработников, которые находятся в зоне риска. Прививки им делают российским препаратом «Спутник V».

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

— Учреждения здравоохранения получили партии вакцин «Спутник V» для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 Брестской области, 3260 Витебской области, 4365 Гомельской области, 1735 Гродненской области, 1610 Могилевской области и 2485 Минской области. Около 800 доз - для медработников республиканских учреждений, – говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси объяснили, что вакцина была распределена по регионам в соответствии с заявками медицинских учреждений. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V».