Управление государственной охраны разъяснило почему экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого не пускают в КСУ. Это связано с обращением в Управление Государственного бюро расследований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления госохраны.

В Управлении подчеркнули, что указ президента от 29 декабря запрещает Тупицкому заходить в помещение КСУ 2 месяца.

«Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Напомним, глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае (ОАЭ) после того, как президент Зеленский отстранил его от работы.