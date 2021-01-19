Представители оккупационной власти заявили, что в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе возьмут участие так называемые «общественные деятели».

Об этом пишет РБК Украина, ссылаясь на сепаратистские издания.

Представитель оккупационной власти отдельных территорий Луганской области Родион Мирошник заявил, что в начале сегодняшней видеоконференции украинская сторона возмутилась присутствию «экспертов».

Сообщается, что приглашенные «общественные деятели» будут выступать «экспертами» по поставленной повестке дня. Неизвестно кто вошел в список деятелей, озвученный сепаратистом Мирошником.

Ранее НикВести сообщали, что в районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики один раз нарушили перемирие. В результате обстрела потерь среди украинских военных нет.