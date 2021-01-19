На сегодняшний день на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета нет средств.

Об этом идет речь в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

— По состоянию на день предоставления ответа, средства на счету, открытом в Управлении Государственной казначейской службы Украины в Николаевской области, отсутствуют, - сказано в документе.

При этом указывается, что «расходы предприятия в течение года будут финансироваться при необходимости».

Напомним, что в июле 2020 года депутаты Николаевского городского совета утвердили программу по регулированию численности бездомных животных на 47 миллионов гривен.

Ранее, в марте 2020 года, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.

В июне прошлого года стало известно, что остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского горсовета составил 79 тысяч 220 гривен. На тот момент этих средств должно было хватить только на 7 дней полноценной работы предприятия.