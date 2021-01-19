В 2020 году правоохранители зарегистрировали 249 уголовных производств по преступлениям совершенным в отношении представителей средств массовой информации. Из них расследовано и передано в суд 16 обвинительных актов.

Об этом идет речь и ответе Офиса генерального прокурора от 16 января на запрос ИМИ относительно состояния расследования преступлений в отношении журналистов в 2020 году, сообщили в общественной организации.

В частности, среди производств, которые были переданы в прошлом году в суд, были:

10 уголовных производств по статье 171 УКУ («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов»);

5 уголовных производств по статье 345-1 («Угроза или насилие в отношении журналиста»);

1 уголовное дело по статье 347-1 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста»).

Из общего количества зарегистрированных уголовных производств 192 было зарегистрировано по статье 171 («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов») Уголовного кодекса Украины, из которых 128 были закрыты.

54 уголовных производства - по статье 345-1 «(Угроза или насилие в отношении журналиста») УКУ, из которых 17 закрыто.

Также правоохранительные органы зарегистрировали 3 уголовных производства по статье 347-1 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста»).

В 88 уголовных производствах на конец отчетного периода решения не принимались.

Напомним, в Николаеве следователи закрыли оба производства по статье 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности), которые открывали по заявлениям журналистов НикВести.