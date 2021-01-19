Президент Украины Владимир Зеленский поручил замглавы своего Офиса Кириллу Тимошенко провести аудит тарифов в Киеве и областях Украины и «получить разъяснения» относительно повышенных тарифов и тарифной политики от руководителей на местах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь прежде всего о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом. Такое решение глава государства принял из-за«попыток отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительное повышение тарифов» и «спекулятивных заявлений» о формировании тарифов на местном уровне.

«Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным „тарифным проектам“ отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, пользование общедоступными частями общественного пространства и так далее», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе жители ряда украинских городов вышли на акции протеста из-за роста цен на газ. Многие поставщики подняли цены почти до 10 грн за кубометр. Регулятор также повысил тарифы на распределение газа.

Владимир Зеленский 11 января заявил, что Украина не может «позволить рост цены для наших граждан», и поручил правительству заняться этим вопросом. Через два дня в Офисе президента анонсировали снижение цен на газ до 6,99 грн за кубометр. 19 января Кабмин опубликовал соответствующее постановление.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил снятие ограничений, если цены на газ на рынке резко пойдут вниз.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начала проверку операторов газораспределительных сетей, у которых самые высокие тарифы на распределение газа.



