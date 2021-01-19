В Соединенных Штатах 12 бойцов Национальной гвардии отстранили от службы во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Отстраненные бойцы имеют связи с «крайне правыми» группами.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника — представителя армии США и высокопоставленного представителя в разведке.

— Утром 19 января ФБР отправило список имен в Бюро национальной гвардии, которые были идентифицированы как имеющие связи с периферийными правыми группами или опубликовали экстремистские взгляды, — говорится в сообщении.

По их словам, никакого сговора против избранного президента не обнаружили.

Официально в Нацгвардии и Секретной службе США ответили агентству, что не могут комментировать вопрос из соображений безопасности.

Напомним, ранее Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.