За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4383 человек, зафиксировано 212 летальных случаев, 14 501 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 20 января.
За сутки в Украине выздоровело почти втрое больше человек, чем заболело.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 172 038 человек, из них 900 749 выздоровели, летальных исходов — 21 258.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Также в стране с 8 по 24 января действует локдаун.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4383 человек, зафиксировано 212 летальных случаев, 14 501 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 20 января.
За сутки в Украине выздоровело почти втрое больше человек, чем заболело.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 172 038 человек, из них 900 749 выздоровели, летальных исходов — 21 258.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Также в стране с 8 по 24 января действует локдаун.