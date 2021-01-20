За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4383 человек, зафиксировано 212 летальных случаев, 14 501 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 20 января.

За сутки в Украине выздоровело почти втрое больше человек, чем заболело.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 172 038 человек, из них 900 749 выздоровели, летальных исходов — 21 258.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 606 случаев;

Винницкая область — 178 случаев;

Волынская область — 103 случая;

Днепропетровская область — 157 случаев;

Донецкая область — 208 случаев;

Житомирская область — 92 случая;

Закарпатская область — 76 случаев;

Запорожская область — 423 случая;

Ивано-Франковская область — 149 случаев;

Киевская область — 226 случаев;

Кировоградская область — 39 случаев;

Луганская область — 76 случаев;

Львовская область — 195 случаев;

Николаевская область — 114 случаев;

Одесская область — 223 случая;

Полтавская область — 158 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 335 случаев;

Херсонская область — 48 случаев;

Хмельницкая область — 165 случаев;

Черкасская область — 200 случаев;

Черновицкая область — 198 случаев;

Черниговская область — 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.

Также в стране с 8 по 24 января действует локдаун.



