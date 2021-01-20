В среду, 20 января, в США состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Мероприятия по этому случаю начнутся в 08:45 (15:45 по киевскому времени - прим.) и завершатся поздно вечером, пишет Страна.ua.

Расписание инаугурации Джо Байдена

08:45 (15:45 по Киеву) Байден с супругой и Камалой Харрис с ее супругом посетит службу в соборе Святого Матфея в Вашингтоне.

10:30 (17:30 по Киеву) Байден и Харрис прибудут в Капитолий США. В 11:15 (18:15 по Киеву) состоится присяга Харрис.

12:00 (19:00 по Киеву) Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с обращением к нации на ступенях Капитолия.

13:40 (20:40 по Киеву) Президент Байден и вице-президент Харрис примут парад войск.

14:25 (21:25 по Киеву) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле Неизвестного солдата.

15:15 (22:15 по Киеву) Военный эскорт проводит Байдена в Белый дом.

17:15 (00:15 21 января по Киеву) Байден подпишет указы о первых назначениях и приведет к присяге назначенных.

20:48 (03:48 по Киеву) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами.

21:55 (04:55 по Киеву) Байден и Харрис с супругами появятся на балконе Белого дома.