Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), Николаевский областной совет и Николаевская областная государственная администрация подписали меморандум о совместной работе по повышению роли и эффективности морехозяйственного комплекса региона.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

Как отмечается, стороны договорились совместно пересмотреть генеральный план населенных пунктов и детальных планов территорий для развития портовых мощностей и припортовой инфраструктуры на территории Николаевской области, реализации механизмов государственно-частного партнерства, укрепления эффективных кооперационных связей между предприятиями разных форм собственности. При этом должен быть соблюден и укреплен баланс интересов территориальных общин Николаевщины по принципу рациональности.

Свои подписи под документом поставили и.о. председателя АМПУ Александр Голодницкий, председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева и председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Обязан отметить, что инициатива разработки и подписания Меморандума принадлежит региональной власти Николаевщины. Этот шаг является реальной демонстрацией глубокого понимания и желания органов местной власти и самоуправления Николаевщины усовершенствовать и в дальнейшем развивать инфраструктуру региона: автодороги, железнодорожное сообщение, Бугско-Днепровско-лиманский канал. (…) Меморандум существенно расширяет возможности для стейкхолдеров и создает благоприятные условия для инновационного и экономического развития региона и портовой отрасли в целом. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным шагом к продолжению реформы отрасли в части перехода портов на модель «лендлорд», которая широко и эффективно используется во всем мире», — отметил Александр Голодницкий.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в обеспечении равенства прав всех субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в морских портах, и повышение роли органов местной власти и местного самоуправления в процессе развития морских портов, терминалов и припортовой инфраструктуры, расположенных в Николаевской области.

«В Николаевском областном совете отработают план мероприятий по повышению конкурентоспособности субъектов хозяйствования, которые находятся и проводят свою деятельность на территории морских портов в пределах Николаевской области. Надеемся, что это станет толчком для дальнейших действий по развитию морехозяйственного комплекса региона», — сообщила Анна Замазеева.

После подписания Меморандума будет проведен круглый стол с участием представителей Николаевского морского порта, ГП «АМПУ», органов государственной власти, местного самоуправления и стивидорных компаний. Повестка дня и вопросы для обсуждения, по словам Замазеевой, будут объявлены на следующей неделе.