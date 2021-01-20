Кабинет министров согласовал кандидатуру народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

На заседании Кабмина 20 января рассмотрели заявление Александра Скичко и провели с ним собеседование.

29-летний телеведущий Скичко прошел в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному избирательному округу № 197 в Черкасской области.

Александр Скичко известен как ведущий шоу «Співай як зірка» и «Зірковий шлях» на телеканале «Украина». Также он был одним из ведущих песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

Раньше Владимир Зеленский назначил главой Черкасской ОГА СБУшника из Мариуполя Романа Боднаря.