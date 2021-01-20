Президент Трамп вместе с первой леди Меланией покинул Белый дом в последний раз в качестве президента США.

Об этом идет речь в трансляции CNN.

Президент Трамп в последний раз покинул Белый дом и поехал на военную базу Эндрюс, где его ожидает церемония прощания. Экс-президент США выступит с финальной речью перед своими сторонниками.

Источник, близкий к Белому дому, говорит, что президент Трамп провел свою последнюю ночь в Белом доме, работая над помилованием и подписывая заключительные документы незадолго до полуночи.

Его дочь Иванка была с ним до 22:00, в последние дни она принимала активное участие в помиловании преступников, совершивших ненасильственные преступления. Она не присоединилась к президенту в выступлении на базе Эндрюс.

После выхода из Белого дома, президент Трамп сказал что быть 45-м президентом Соединенных Штатов - это «большая честь». Он сказал, что это была «честь всей жизни», и что он просто хотел подойти и попрощаться. Он добавил, что надеется, что это не будет долгим прощанием, сообщил Джереми Даймонд из CNN.

Первая леди Мелания Трамп выступила на последней церемонии прощания с президентом Трампом.

— Быть вашей первой леди было для меня величайшей честью. Спасибо за вашу любовь и вашу поддержку. Вы будете в моих мыслях и молитвах. Да благословит вас всех Бог. Да благословит Бог ваши семьи. И Бог благословит эту прекрасную нацию. Спасибо вам, - сказала Мелания Трамп.

Источник, близкий к вице-президенту Майку Пенсу, сказал, что вчера он в последний раз попрощался с президентом Трампом. Его не будет сегодня утром в Белом доме, когда Трамп уйдет. Не посетит Пенс и прощальную церемонию 45-го президента США на базе Эндрюс перед отъездом Трампа во Флориду.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последние часы в должности помиловал 73 человек, среди которых его ведущий бывший советник Стив Бэннон, подозреваемый в мошенничестве.