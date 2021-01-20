В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.
Об этом сообщает правительственный портал.
Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.
Изложение этого порядка в новой редакции позволит:
Этот документ должен обеспечить доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитации.
Ранее в Николаевском городском физкультурно-оздоровительном клубе для людей с инвалидностью «Виктория» сделали капитальный ремонт.
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В Украине ускорят предоставление реабилитационных услуг детям с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее постановление.
Об этом сообщает правительственный портал.
Документ внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реабилитации детей с инвалидностью.
Изложение этого порядка в новой редакции позволит:
Этот документ должен обеспечить доступность услуг для семей, в которых есть ребенок с тяжелой формой инвалидности, нуждающийся в реабилитации.
Ранее в Николаевском городском физкультурно-оздоровительном клубе для людей с инвалидностью «Виктория» сделали капитальный ремонт.