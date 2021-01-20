Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал ночной домашний арест экс-мэру Славянска Неле Штепе.

Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Сообщается, что прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте, однако судья Елена Глибко удовлетворила ходатайство лишь частично. Штепа покинула судебный зал до объявления решения. Во время заседания она в очередной раз отвергла обвинения и просила назначить ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 23 января прошлого года Бывшая мэр Славянска заявила, что планирует баллотироваться на эту должность снова.