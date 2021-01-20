Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, утвердил назначение Сергея Звягинцева заместителем председателя Государственной таможенной службы.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
Согласно сообщениию, правительство также утвердило назначение Ивана Бережнюка первым заместителем председателя и Руслана Черкасского – заместителем председателя Гостаможслужбы.
Сергей Звягинцев с июля по октябрь 2020 года возглавлял Государственную службу морского и речного транспорта (Морскую администрацию). С 9 октября и.о. председателя Морской администрации назначен Андрей Глазков.
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Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, утвердил назначение Сергея Звягинцева заместителем председателя Государственной таможенной службы.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
Согласно сообщениию, правительство также утвердило назначение Ивана Бережнюка первым заместителем председателя и Руслана Черкасского – заместителем председателя Гостаможслужбы.
Сергей Звягинцев с июля по октябрь 2020 года возглавлял Государственную службу морского и речного транспорта (Морскую администрацию). С 9 октября и.о. председателя Морской администрации назначен Андрей Глазков.