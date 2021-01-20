Американская певица и актриса Леди Гага, которая накануне прибыла в Вашингтон, выступила на инаугурации президента Джо Байдена.

В США проходит церемония инаугурации нового президента США и вице-президента США в Капитолии, пишет Новое время.

Леди Гага, которая поддерживала кандидата от Демократической партии на протяжении всей избирательной кампании, исполнила на инаугурации 46-го президента национальный гимн США. Певица спела гимн в золотой микрофон.

Для появлении на церемонии исполнительница выбрала яркий образ: она была одета в черно-красное платье с пышной юбкой от Schiaparelli, которое украшала большая золотая брошь в форме голубя мира.

Также в день инаугурации Гага сделала прическу, как на фото, снятом накануне в Капитолии, после которого ее стали сравнивать с Принцессой Леей и Юлией Тимошенко. Как сообщают американские СМИ, в ее косу была вплетена лента американских военно-морских сил.

Накануне Леди Гага опубликовала в Instagram фото из Капитолия. «Я молюсь, чтобы завтра был мирный день для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха. …С любовью, из Капитолия», — написала звезда.