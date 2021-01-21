Пекин ввел санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и еще 27 граждан Соединенных Штатов, включая людей с администрации экс-президента Трампа, за «вмешательство во внутренние дела Китая».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Китая.

— В последние несколько лет некоторые антикитайские политики в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, спланировали и продвигали серию безумных действий, игнорируя интересы китайского и американского народов, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и в ущерб интересам Китая, — заявили в ведомстве. — Китайское правительство непреклонно в своей решимости защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, — заявили в Пекине.

Кроме Майка Помпео, под санкции, в частности, попали советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Всем 28 людям, на которых распространяются санкции, а также их семьям, запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Также им и их компаниям запрещено вести дела с Китаем.

Напомним, ранее девять китайских компаний попали в «черный список» Соединенных Штатов Америки из-за вероятной связи с оборонной отраслью Китая. В списке оказались производитель смартфонов Xiaomi и производитель самолетов Comac.