В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. В первый же день председательства Байден подписал ряд указов.

Об этом сообщает Reuters.

Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

В своем сообщении в Twitter он также обозначил свою работу в должности президента в первый день.

— Приняв сегодня днем присягу, я приступил к работе, предприняв следующие действия: контролировать пандемию, обеспечить экономическую помощь, решить проблему изменения климата, повысить расовое равенство, — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден также призвал прекратить противостояние между Демократической и Республиканской партиями