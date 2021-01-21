В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. В первый же день председательства Байден подписал ряд указов.
Об этом сообщает Reuters.
Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.
В своем сообщении в Twitter он также обозначил свою работу в должности президента в первый день.
— Приняв сегодня днем присягу, я приступил к работе, предприняв следующие действия: контролировать пандемию, обеспечить экономическую помощь, решить проблему изменения климата, повысить расовое равенство, — говорится в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден также призвал прекратить противостояние между Демократической и Республиканской партиями
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. В первый же день председательства Байден подписал ряд указов.
Об этом сообщает Reuters.
Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.
В своем сообщении в Twitter он также обозначил свою работу в должности президента в первый день.
— Приняв сегодня днем присягу, я приступил к работе, предприняв следующие действия: контролировать пандемию, обеспечить экономическую помощь, решить проблему изменения климата, повысить расовое равенство, — говорится в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден также призвал прекратить противостояние между Демократической и Республиканской партиями