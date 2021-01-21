Финские власти усиливают меры по борьбе с коронавирусом (COVID-19) на пропускных пунктах на границе с Россией.

Об этом сообщает Yle.

Пропускной пункт Ваалимаа начал проводить тесты на COVID-19. Само тестирование добровольное и бесплатное.

В то же время на пропускных пунктах в Иматра и Нуйямаа пассажиров, прибывающих из России, просят заполнить информационный бланк. Данные затем передают врачу-инфекционисту, чтобы тот мог связаться с пассажирами в случае необходимости.

— Прибывающие в страну (из РФ – прим.) получают анкету, она добровольная. Разумеется, в условиях пандемии ее рекомендуется заполнять. Мы надеемся, что пассажиры проявят ответственность и будут заполнять анкету согласно рекомендациям, — сообщил офицер погранохраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Сайнио.

Цель этих мер — выяснить, насколько хорошо регулярно путешествующие в Россию люди знают и соблюдают правила карантинного режима.

Ранее сообщалось, что в Германии от COVID-19 умер мужчина, который заразился коронавирусом второй раз.