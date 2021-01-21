Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента

Владимир Зеленский направил письмо главам исполнительной и законодательной ветвей власти. Он отмечает законопроекты, которые предусматривают выведение из-под действия закона «О публичных закупках» осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

— Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями. На сегодня основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а затем все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В ОП отметили, что указаный закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

— Это соглашение, в частности, предусматривает, что все контракты заключаются путем проведения прозрачных и беспристрастных процедур по определению исполнителя. Учитывая указанное Глава государства обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере, — обратили внимание в ОП.

Напомним, народные депутаты на следующей неделе возвращаются к работе в режиме пленарных заседаний после зимних каникул.

«Слуга народа» хочет в ближайшие месяцы закрыть законодательные «хвосты», оставшиеся с прошлого года. Депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, уже готовых ко второму чтению, а также урегулировать вопросы, необходимые для сотрудничества с МВФ.