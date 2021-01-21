Из бюджета Николаева в 2020 году потратили 92,6 миллионов гривен на ремонт дорог в городе.

Об этом свидетельствует информация, которую НикВести предоставили в мэрии Николаева в ответ на информационный запрос.

В частности, среди всех распорядителей средств, больше всего денег на ремонт дорог в прошлом году потратил Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета — 52 миллиона 557 тысяч гривен, из которых на текущий ремонт — 44 миллиона 39 тысяч гривен, а на капитальный — 8 миллионов 518 тысяч гривен.

Что касается администраций районов, то в Центральном районе на ремонт дорог в 2020 году потратили 10 миллионов 841 тысячу гривен, из которых 1 миллион 396 тысяч гривен — на текущий ремонт и 9 миллионов 445 тысяч гривен — на капитальный.

Администрация Заводского района потратила 8 миллионов 50 тысяч гривен на ремонт дорог, из которых 6 миллионов 119 тысяч гривен — на текущий ремонт и 1 миллион 937 тысяч гривен — на капитальный.

В Ингульском районе на ремонт дорог потратили 7 миллионов 636 тысяч гривен, из которых 1 миллион 778 тысяч гривен — на текущий ремонт и 5 миллионов 858 тысяч гривен — на капитальный.

В то же время администрация Корабельного района в прошлом году потратила на ремонт дорог 13 миллионов 597 тысяч гривен, из которых 899 тысяч гривен — на текущий ремонт и 12 миллионов 698 тысяч гривен — на капитальный.

Всего за 2020 год на ремонт дорог в Николаеве потратили 92 миллиона 692 тысячи гривен, из которых которых 54 миллиона 234 тысячи гривен — на текущий ремонт и 38 миллионов 458 тысяч гривен — на капитальный.

Кроме этого, в 2021 году на ремонт городских дорог планируют потратить 106 миллионов 542 тысячи гривен. В частности, на текущий ремонт дорог — 39 миллионов 149 тысяч гривен, а на капитальный — 67 миллионов 393 тысячи гривен.

Напомним, в Николаеве отремонтировали асфальтовое покрытие улицы Индустриальная. В частности, городской голова Александр Сенкевич проехался по отремонтированной дороге и показал, как она выглядит на сегодняшний день.