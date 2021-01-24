Американские конгрессмены из Республиканской и Демократической партии предупреждают Байдена о растущей угрозы РФ для Радио Свободы. Члены Палаты представителей попросили президента рассмотреть возможность введения ответных санкций.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на письмо членов Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Под коллективным обращением к Джозефу Байдену свои подписи оставили: председатель комитета демократ Грегори Микс, республиканский конгрессмен Майкл Маккол, демократка Марси Каптур, республиканец Адама Кинзингер и конгрессмен от Демократической партии – Уильям Китинг.

За последние годы в России Государственная дома приняла пакет законопроектов для полного контроля над информационным потоком. В частности, независимые СМИ и журналисты теперь в обязательном порядке маркируются как «иностранные агенты», также такие журналисты обязаны снабжать весь свой контент пояснениями, что он «созданный иностранными агентами». Корпорация Радио Свободы исполняет требования МинЮста РФ, предоставляя данные про свою финансовую деятельность и разместила упоминание про стасус иностранного агента на своем сайте, хоть и расценивает законодательство как дискриминационное и юридически сомнительное.

В этом месяце, в результате резкого обострения ситуации, российский интернет-регулятор Роскомнадзор объявил о наложении штрафов на сотни тысяч долларов на Радио Свобода за отказ маркировать свою работу. По новым законам РФ, принятым в конце прошлого года, журналистам, которые сотрудничают с Радио Свобода грозит уголовное преследование, преследование может наступить даже после одного комментария в материале.

Члены Палаты представителей призвали администрацию Байдена немедленно дать четкий ответ российскому правительству, чтобы показать, что подобные ограничения свободы слова для Радио Свободы будут иметь серьезные последствия для власть имущих в России.

Законодатели советуют Байдену применить точечные санкции в отношении российских чиновниников, а также ужесточить условия работы для RT в США.

«Направить ответные меры против англоязычных российских государственных СМИ, таких как Russia Today или «Sputnik», работающих на территории США», - идет речь в заявлении конгрессменов.

Напомним, что Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.