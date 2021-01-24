Шотландская национальная партия 23 января опубликовала «Дорожную карту к референдуму». В документе изложены планы проведения еще одного голосования по вопросу независимости Шотландии.

Об этом пишет Reuters.

Референдум проведут после того, как Соединенное Королевство победит эпидемию COVID-19 и последствия выхода из состава Европейского союза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которому придется согласиться на новое голосование, утверждает, что в нем нет необходимости после того, как шотландские избиратели выбрали остаться в единой стране на референдуме 2014 года.

Однако Шотландская национальная партия заявила, что если получит парламентское большинство на выборах 6 мая, она примет собственный закон, чтобы референдум мог состояться после завершения пандемии.

В дорожной карте говорится, что правительству Великобритании придется либо согласиться с ним, либо предпринять юридические действия, чтобы оспорить правовую основу референдума.

«Шотландская национальная партия решительно воспротивится подобному судебному иску», - говорится в документе.

Опросы показывает, что политическая сила шотландских националистов на пути к рекордному большинству голосов на выборах в парламент Шотландии. Шотландцы проголосовали 55% против независимости на референдуме 2014 года, но Brexit и действия британского правительства в связи с эпидемией коронавируса укрепили поддержку шотландских националистов. Рейтинговые опросы показывают, что большинство жителей Шотландии за отделение.

Опрос, опубликованный на сайте Times в субботу, показал тенденцию на самоопределение. 51% избирателей Северной Ирландии заявили, что они выступают за референдум о своем будущем.

Ранее НикВести писали, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спросили, может ли изоляция затянуться до лета. Он не исключил этого, предупредив, что новый штамм коронавируса, более заразен, чем предыдущие версии, поэтому Великобритания столкнется с ожесточением ограничительных мер.