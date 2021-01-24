24 января в 00:40 в Службу спасения сообщили о пожаре летней кухни по улице Клубная в селе Безводное Николаевского района.
Об этом сообщает Госслужба по чрекзвычайным ситуациям в Николаевской области.
При проведении разведки на месте происшествия было обнаружено тело хозяина квартиры 1985 года рождения. Оперативными действиями пожарных удалось не допустить распространения пламени на всю площадь и ликвидировать горение на площади 25 м кв. Причина пожара устанавливается.
К ликвидации пожара от ГСЧС была задействована 1 единица техники и 4 человека. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики.
Ранее в Николаеве пожарные спасли мужчину, который не мог самостоятельно покинуть квартиру из-за задымления.
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
24 января в 00:40 в Службу спасения сообщили о пожаре летней кухни по улице Клубная в селе Безводное Николаевского района.
Об этом сообщает Госслужба по чрекзвычайным ситуациям в Николаевской области.
При проведении разведки на месте происшествия было обнаружено тело хозяина квартиры 1985 года рождения. Оперативными действиями пожарных удалось не допустить распространения пламени на всю площадь и ликвидировать горение на площади 25 м кв. Причина пожара устанавливается.
К ликвидации пожара от ГСЧС была задействована 1 единица техники и 4 человека. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики.
Ранее в Николаеве пожарные спасли мужчину, который не мог самостоятельно покинуть квартиру из-за задымления.