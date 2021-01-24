24 января в 00:40 в Службу спасения сообщили о пожаре летней кухни по улице Клубная в селе Безводное Николаевского района.

Об этом сообщает Госслужба по чрекзвычайным ситуациям в Николаевской области.

При проведении разведки на месте происшествия было обнаружено тело хозяина квартиры 1985 года рождения. Оперативными действиями пожарных удалось не допустить распространения пламени на всю площадь и ликвидировать горение на площади 25 м кв. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара от ГСЧС была задействована 1 единица техники и 4 человека. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики.