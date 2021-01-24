Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил генерала, ветерана АТО и бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что в свои 48 лет у украинского военного столько боевого опыта, что хватило бы на несколько успешных военных карьер.

— Спланированные и проведенные им боевые операции стали примером для знатоков военного дела во всем мире. Именно под его руководством в августе 2014 года состоялся самый длинный в новейшей военной истории Рейд в тыл врага. После него РФ неоднократно пыталась обезвредить опасного генерала, который был врагу как кость в горле, в частности, открыв против него уголовное производство. Позже генерал Забродский раскроет некоторые из подробностей этого легендарного Рейда. Как вот случай, когда после боя под Саур-Могилой наши военные феерично сбивали сепаратистские флаги: «Флаг долго, как кленовый лист, падал на землю. Ради таких секунд стоит жить. Ощущение успеха боя, минимальные потери и победа, и противник отошел — и этот флаг падает практически с неба тебе под ноги...», — отметил экс-президент.

Он добавил, что с самого начала русской агрессии на Востоке вместе с личным составом он прошел такие горячие точки Славянск, Краматорск, Лисичанск, Степановку, Марьинку, Мариуполь, гору Карачун и Саур-Могилу.

— За такими мужественными и профессиональными военными, как Михаил Забродский — будущее нашей армии и всей Украины. Искренне поздравляю с днем рождения, Генерал! Горжусь, что Вы являетесь частью нашей мощной команды «Европейской Солидарности», — добавил лидер партии.