Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко почтил шестую годовщину теракта в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
«Именно в этот день, 24 января 2015 года, пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона «Восточный», школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения. Это — очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.
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Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко почтил шестую годовщину теракта в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
«Именно в этот день, 24 января 2015 года, пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона «Восточный», школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения. Это — очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности.