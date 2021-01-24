Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко почтил шестую годовщину теракта в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Именно в этот день, 24 января 2015 года, пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона «Восточный», школы, детские сады. Погибло 29 человек, в том числе дети, 92 получили ранения. Это — очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности», — подчеркнул он.