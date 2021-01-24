В Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода «Северный поток-2». Работы нужно остановить из-за ситуации в России.

Об этом заявил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, сообщает Deutche Welle.

Он считает, что Германия не может сотрудничать с Россией в прежнем ключе сейчас. И должна учитывать интересы других стран ЕС и Украины в вопросе строительства газопровода.

— Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как «Северный поток-2». Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий, — сказал Кристиан Линднер.