Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что митинги выгодны тем, кто хочет «дальше качать ситуацию» в стране.

Об этом пишет Медуза.

— Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому, что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Дмитрий Песков озвучил негативное отношение к участию в «незаконных акциях» и обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела страны из-за постов посольства в Twitter, посвященных протестам.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал расследование о дворце Путина в Геленджике. Песков снова заявил, что у президента России нет дворца, и назвал расследование Алексея Навального «информационной атакой», которая направлена «на раскачку ситуации».

Напомним, 23 января во многих городах Российской Федерации прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.

Ранее сообщалось, что российские силовики нагрянули в квартиру, где работали журналисты канала «Дождь».

Также блогера Илью Варламова задержали на Пушкинской площади в Москве, когда он занимался своей профессиональной деятельностью — фотографировал.

На Пушкинской площади в Москве задержали и Юлию Навальную — супругу российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее суд отправил в СИЗО.