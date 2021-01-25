Власти Северной Кореи ввели уголовную ответственность за просмотр южнокорейских фильмов и сериалов, чтение южнокорейских книг и даже употребление южнокорейского сленга. Так в КНДР хотят бороться с культурной экспансией с Юга.

Это следует из секретных документов, полученных изданием Rimjingang, пишет hromadske.

Согласно им, в Северной Корее 4 декабря 2020 года приняли закон об «устранении реакционных мыслей и культуры», направленный на борьбу с южнокорейской культурной экспансией.

Издание приводит текст выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына от сентября 2020 года. В нем он критикует использование «марионеточных слов» и «марионеточного стиля» в северокорейском обществе.

В частности, Ким Чен Ыну не нравится использование его гражданами южнокорейских слов «oppa» и «dong-saeng», которые означают, соответственно, «старший брат» и «младшая сестра», но не в смысле кровных родственников, а скорее очень близких друзей. Слово «oppa» также встречается в песне южнокорейского рэпера Psy «Gangnam Style».

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является «самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.