Полиция австралийского штата Квинсленд спасла 58-летнего Роберта Вебера, которого не могли найти в течение 18 дней в кустарниковом лесу. Впрочем, Вебера нашли не правоохранители, а местный депутат Тони Перет с женой — они не прекратили поиски даже тогда, когда это сделала полиция.

Об этом пишет hromadske.

В последний раз Вебера видели еще 6 января, когда он вместе с собакой вышел из отеля в городе Килкиман, где находился, и уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Позже машина увязла на незнакомой Веберу дороге.

Мужчина вместе с собакой пробыл в авто три дня, а затем, когда запасы воды кончились, отправился искать дорогу домой пешком, но быстро заблудился. Полиция активно искала Вебера как на земле, так и с воздуха, но найти не смогла. 13 января правоохранители поиски прекратили, но призвали владельцев участков неподалеку быть бдительными.

24 января полиция сообщила, что Вебера нашли утром неподалеку от дамбы. По словам мужчины, он остался там, когда понял, что потерялся. Дамба служила для него источником питьевой воды, а питался он грибами. Сейчас Вебер в больнице, но состояние его здоровья удовлетворительное.

Правоохранители отметили, что Вебера нашел «владелец местного дома». Впрочем, ABC News узнали, что речь идет о местном депутата Тони Перете. Он с женой увидел Вебера в нескольких километрах от места, где ранее нашли авто мужчины.

«Он сидел под деревом неподалеку от дамбы и махал нам рукой... Вероятно, он видел, что неподалеку пролетал вертолет, поэтому знал, что его ищут. Нам повезло, что утром он был именно там и нам удалось его найти», — рассказал Тони Перете.

Собаку Вебера, однако, найти не удалось.